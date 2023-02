इतिहास का पुनर्लेखन कराएगी सरकार? शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब

लोकसभा में सोमवार को इतिहास के पुनर्लेखन का मुद्दा उठा. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) इतिहास के पुनर्लेखन की परियोजना शुरू कर रहा है क्या? इस सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नहीं. उन्होंने लोकसभा में साफ कहा कि नहीं.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है. इसके बाद पंजाब के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इसे लेकर सवाल किया. मनीष तिवारी के सवाल पर धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि सुब्बाराव ने जो सवाल किया, हमने उसका जवाब दिया. उन्होंने मनीष तिवारी के सवाल पर चुटकी भी ली.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मनीष तिवारी ने अच्छे-अच्छे अंग्रेजी के शब्दों में सवाल को और लचीला बनाया. आईसीएचआर ने इतिहास को लेकर कोई प्रकल्प अपने हाथ में लिया है क्या, इस सवाल का जवाब बड़ी विनम्रता से देना चाहूंगा कि हां. उन्होंने पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि गोबिंद गुरुजी के नेतृत्व में डेढ़ हजार लोगों की शहादत हुई थी.

