Hijab Row: 'समानता कपड़ों से नहीं दिल से आती है', कर्नाटक शिक्षा मंत्री के सामने छात्रा की दलील

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है. हाई कोर्ट ने ये मामला जरूर बड़ी बेंच को सेंड कर दिया है, लेकिन इसको लेकर विवाद लगातार जारी है. अब आजतक/ इंडिया टुडे ने इस मुद्दे पर सीधे कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से बात की है. उनका सामना उस छात्रा से भी करवाया गया है जिसने हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर याचिका दाखिल की है.

हिजाब पर छात्रा की दलील, मंत्री का जवाब

अब उस बहस में छात्रा ने अपनी तमाम दलीलें बीसी नागेश के सामने रखी हैं. जोर देकर कहा गया है कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म से कोई तकलीफ नहीं है. वे लगातार स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आगे भी पहनेंगे. वे सिर्फ अपने सिर को ढकना चाहती हैं. वे इसे अपना हक मानती हैं. बाद में छात्रा ने ये भी दलील दी कि हिजाब पहनने से कोई दिमाग पर असर नहीं पड़ता है. सिर्फ सिर ढका जा रहा है, पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. छात्रा ने बड़ी बात कहते हुए बोला कि समानता अगर देनी है तो वो कपड़ों से नहीं हो सकती, दिल से दी जाती है.

#EXCLUSIVE: #Karnataka Education Minister @BCNagesh_bjp answers to protesting student Haazara. Says, "I request the girls, what they were following since the beginning of the college has to be followed by them."#5iveLIVE #ITVideo | @ShivAroor pic.twitter.com/GuGGYYFBB4