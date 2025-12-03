scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रज्वल रेवन्ना को हाई कोर्ट से झटका, रेप केस में जमानत याचिका हुई खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के आदेश के निलंबन और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी.

Advertisement
X
निचली अदालत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचा थे प्रज्वल रेवन्ना (File Photo: ITG)
निचली अदालत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचा थे प्रज्वल रेवन्ना (File Photo: ITG)

कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है. कोर्ट ने आज यानी बुधवार को प्रज्वल रेवन्ना की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी. इससे पहले, सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रज्वल रेवन्ना की ओर से बहस की थी.

लूथरा ने जस्टिस के.एस. मुदगल और टी. वेंकटेश नाइक की बेंच के समक्ष उम्रकैद के आदेश को चुनौती दी थी. बेंच ने आज आगे की सुनवाई के लिए इस मामले को लिया था.

आज की सुनवाई के दौरान बेंच ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना, जिसका नेतृत्व रविवर्मा कुमार ने किया. प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से पिछली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अपील की थी. याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Prajwal Revanna
प्रज्वल रेवन्ना ने हाई कोर्ट में फैसले को दी चुनौती, रेप केस में काट रहे उम्रकैद की सजा 
Prajaval Revanna
Rape Case में दोषी Revanna को Jail में मिला काम! 
जेल में कैदियों को हर महीने कम से कम 12 दिन काम करना होता है (File Photo: PTI)
रेप की सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला ये काम, 522 रुपये होगी दिहाड़ी 
एक साड़ी ने प्रज्वल रेवन्ना को पहुंचाया सलाखों के पीछे (Photo: PTI)
फार्महाउस में छिपाई गई एक साड़ी ने 'अति आत्मविश्वास' से भरे प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद तक कैसे पहुंचाया? 
Prajwwal Revanna
कैदी नंबर 15528 बने Prajwal Revanna, जेल में ऐसे गुजरी पहली रात? 

कानूनी लड़ाई में एक और झटका...

हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिए जाने के बाद, प्रज्वल रेवन्ना को अपनी जारी कानूनी लड़ाई में एक और बड़ा झटका लगा है. यह फैसला उन पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया को दर्शाता है.

पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराने वाली एक स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ चार यौन शोषण और रेप केस में से एक में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रेप की सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला ये काम, 522 रुपये होगी दिहाड़ी

MPs/MLAs के लिए स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट ने उन पर कुल ₹11.50 लाख का जुर्माना लगाया था और कहा था कि इस जुर्माने की रकम में से ₹11.25 लाख पीड़ित को दिए जाएंगे. 

प्रज्वल रेवन्ना, पिछले साल मई में जर्मनी से लौटने के बाद गिरफ्तार किए गए थे. कई वजहों से फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें उनका दावा है कि पीड़िता की गवाही में विरोधाभास है और प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए सबूतों में भी अंतर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement