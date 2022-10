उत्तराखंड: केदारनाथ में हेलिकॉप्टर क्रैश, गरूड़चट्टी में हुआ हादसा, पायलट समेत 7 लोगों की मौत

उत्तराखंड में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. केदारनाथ में एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई. ये हादसा केदारनाथ से 2 किमी दूर गरुड़चट्टी में हुआ. खराब मौसम को हेलिकॉप्टर क्रैश की एक वजह माना जा रहा है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने हेलिकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है.

ये हेलिकॉप्टर आर्यन कंपनी का था. हेलिकॉप्टर ने गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी. हेलिकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे. केदारघाटी की तरफ जब ये हेलिकॉप्टर आगे बढ़ा, तब गरुड़चट्टी में ये क्रैश हो गया है. जमीन पर गिरने के साथ ही हेलिकॉप्टर आग की चपेट में आ गया. हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई.



फॉग की वजह से हुआ हादसा

शुरुआती जांच में पता चला है कि फॉग की वजह से हादसा हुआ. पहले हेलिकॉप्टर टकराया इसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया. वहीं, केदारनाथ से एक चश्मदीद ने बताया कि यहां बारिश बहुत तेज हो रही थी. मौसम सिर्फ 15 मिनट में अचानक से खराब हो गया. इसके बाद हमारी उड़ान भी रोक दी गई. हमसे कहा गया है कि एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है. अभी उड़ान रोक दी गई है. उन्होंने बताया कि इस हेलिकॉप्टर में भी यात्री ही सवार थे.

#WATCH | Uttarakhand: A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; administration team left for the spot for relief and rescue work. Further details awaited pic.twitter.com/sDf4x1udlJ