Heat Wave Update: दिल्ली से गुजरात और राजस्थान तक हीट वेव जैसे हालात, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

Heat Wave Today: देशभर में ज्यादातर राज्यों में लगातार तापमान बढ़ रहा है. उत्तर भारत में यूपी, बिहार हो या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, अप्रैल आने से पहले ही गर्मी कहर बरपाने लगी है. मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में लू यानी हीट वेव (Heat Wave) की स्थिति रहने की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हीट वेव वाले हालात रहने वाले हैं.

मौसम विभाग ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि, ''पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में लू से गंभीर लू की स्थिति बनने की संभावना है. 29 और 30 तारीख को पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और 31 मार्च से 02 अप्रैल के दौरान इन क्षेत्रों में अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति रहेगी.'' इसके अलावा, 29 और 30 मार्च को दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति बन जाती है. IMD ने बताया है कि आज जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश में हीट वेव की स्थिति रहेगी.

दिल्ली में भी हीट वेव से बढ़ेंगी मुश्किलें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हीट वेव से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हालांकि, एक अप्रैल से दिल्ली के मौसम में बदलाव आने की संभावना है. कल से दिल्ली में तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

Heat wave to severe heat wave conditions in most parts very likely over West Rajasthan; at some parts over East Rajasthan & West Madhya Pradesh on 29th & 30th and heat wave conditions in isolated pockets over these areas during 31st March to 02nd April. pic.twitter.com/3iflyJ80Ji