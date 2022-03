Delhi Heat Wave Alert: दिल्लीवासियों के लिए अगले दो दिन भारी, 40 डिग्री पार जा सकता है तापमान, यलो अलर्ट जारी

Delhi Weather: उत्तर भारत के तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है. राजधानी का अगले दो दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. ऐसे में दिल्लीवासियों के लिए दो दिन भारी पड़ने वाले हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार और बुधवार, दो दिनों तक तापमान 40 डिग्री से अधिक रहेगा. अगले दो दिनों तक दिल्ली में गंभीर हीट वेव चलेगी, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.

मालूम हो कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है. कुछ ही दिनों में अधिकतम तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है. मार्च महीने में ही मई-जून वाली गर्मी पड़ने लगी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द इस गर्मी से दिल्लीवासियों को राहत नहीं मिलने वाली है.

मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के देशभर के तापमान के बारे में जानकारी दी है. IMD के ट्वीट के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान में हीट वेव की स्थिति रहने वाली है, जबकि दो दिनों तक जम्मू डिविजन, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र व कच्छ इलाके में हीट वेव कहर बरपाएगी. वहीं, 30 मार्च और एक अप्रैल को दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है.

Isolated Heat Wave conditions are very likely to continue over Jammu Division, Himachal Pradesh & Saurashtra-Kutch during next 2 days; over West Madhya Pradesh, Vidarbha & Rajasthan during next 4-5 days;