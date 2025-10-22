scorecardresearch
 

Govardhan Puja पर अपनों को भेजें ये संदेश, खास अंदाज में दें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

Govardhan Puja Wishes 2025: प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं को पूरा भारतवर्ष जानता है. गोवर्धन पूजा का त्योहार भी कृष्ण की लीलाओं के लिए याद किया जाता है. इस साल 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर स्पेशल मैसेज शेयर करके आप गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

गोवर्धन पूजा पर शुभकामना संदेश शेयर कीजिए (Photo: Unsplash)

- गरज उठे गगन सारा,
समंदर भी छोड़ दे अपना किनारा
भक्त की रक्षा करने स्वयं आते है प्रभु
जब गूंज उठे श्री कृष्ण का नारा...
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

 

- बंसी बजाता है कान्हा, मधुर धुन से सबके दुख वो हरते है,
जब भक्त छोड़ देते हैं आस, तब कृष्ण चमत्कार करते है.
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

- श्री कृष्ण जिनका नाम है,
गोकुल जिनका धाम है,
सबके दुख हरता कृष्ण को
हम सभी का प्रणाम है.
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं


- लोगों की रक्षा के खातिर, 
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया है...
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का दिन आया है...
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं


- कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन हैं पाते
इसलिए गोवर्धन पूजा को हम सच्चे मन से हैं मनाते
Happy Govardhan Puja 2025

