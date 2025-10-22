Govardhan Puja पर अपनों को भेजें ये संदेश, खास अंदाज में दें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

- गरज उठे गगन सारा,
समंदर भी छोड़ दे अपना किनारा
भक्त की रक्षा करने स्वयं आते है प्रभु
जब गूंज उठे श्री कृष्ण का नारा...
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
- बंसी बजाता है कान्हा, मधुर धुन से सबके दुख वो हरते है,
जब भक्त छोड़ देते हैं आस, तब कृष्ण चमत्कार करते है.
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
- श्री कृष्ण जिनका नाम है,
गोकुल जिनका धाम है,
सबके दुख हरता कृष्ण को
हम सभी का प्रणाम है.
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
- लोगों की रक्षा के खातिर,
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया है...
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का दिन आया है...
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
- कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन हैं पाते
इसलिए गोवर्धन पूजा को हम सच्चे मन से हैं मनाते
Happy Govardhan Puja 2025