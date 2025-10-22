Govardhan Puja पर अपनों को भेजें ये संदेश, खास अंदाज में दें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

- गरज उठे गगन सारा,

समंदर भी छोड़ दे अपना किनारा

भक्त की रक्षा करने स्वयं आते है प्रभु

जब गूंज उठे श्री कृष्ण का नारा...

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

- बंसी बजाता है कान्हा, मधुर धुन से सबके दुख वो हरते है,

जब भक्त छोड़ देते हैं आस, तब कृष्ण चमत्कार करते है.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं



- श्री कृष्ण जिनका नाम है,

गोकुल जिनका धाम है,

सबके दुख हरता कृष्ण को

हम सभी का प्रणाम है.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं



- लोगों की रक्षा के खातिर,

एक अंगुली पर पहाड़ उठाया है...

उसी कन्हैया की याद दिलाने

गोवर्धन पूजा का दिन आया है...

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं



- कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन हैं पाते

इसलिए गोवर्धन पूजा को हम सच्चे मन से हैं मनाते

Happy Govardhan Puja 2025

---- समाप्त ----