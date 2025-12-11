गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनी नेटवर्क का पर्दाफाश, एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं 42 कंपनियां

गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन आग हादसे में आरोपी लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के घेरे में आ गए हैं. रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अरबों रुपये के कारोबार का दावा करने वाले इन भाइयों की कंपनियों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. डॉक्यूमेंट की जांच में पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स कुल 42 कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं.



कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स डायरेक्टर या पार्टनर के रूप में 42 अलग-अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs) से जुड़े हैं. इनमें से ज्यादातर कंपनियां नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते- 2590, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पर रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा कुछ कंपनियों का रजिस्टर्ड पता हाउस नंबर जी-3, थर्ड फ्लोर, ब्लॉक-जी, मॉडल टाउन, मॉडल टाउन II, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली 110009 है.



जांचकर्ताओं का मानना है कि किसी व्यक्ति का इतनी बड़ी संख्या में कंपनियों से जुड़ा होना और उनका एक ही पते पर रजिस्टर्ड होना शेल कंपनियों, बेनामी लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की संभावनाओं की ओर इशारा करता है.



लूथरा ब्रदर्स की कंपनियां अपने मार्केटिंग कैंपेन में थाईलैंड के फुकेट में आउटलेट होने का दावा करती हैं। वे खुद को ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के रूप में पेश करती हैं। हालांकि, जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला.



लूथरा ब्रदर्स रेस्तरां इंडस्ट्री (Restaurant Industry) से अरबों के कारोबार का दावा करते हैं. उनकी कंपनियां अपने मार्केटिंग कैंपेन में थाईलैंड के फुकेट में आउटलेट होने का भी दावा करती हैं. वह खुद को ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के रूप में पेश करते हैं. हालांकि, जांच में फुकेट में उनके किसी ऑपरेशनल आउटलेट का कोई सबूत नहीं मिला है और न ही वहां कोई ग्राहक समीक्षा है या फीडबैक भी नहीं है. और तो और आउटलेट की किसी भी वेरीफाई एड्रेस या लोकेशन के बारे में भी पता नहीं चला है.



इससे ये लूथरा ब्रदर्स शक के घेरे में आ गए हैं कि कागजों पर चल रहा ये नेटवर्क वास्तव में कितना बड़ा और वैध है.



लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी कंपनियां



1. OSRJ फूड एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

2. बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

3. बीइंग एफएस पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

4. बीइंग लाइफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

5. बीइंग भारत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

6. वर्च्यू फूड एंड ब्रेवेजेस प्राइवेट लिमिटेड

7. जी3एस फूडशाला प्राइवेट लिमिटेड

