बिनोद मीम, आईपीएल और कब जाएगा कोरोना- 2020 में भारत के टॉप गूगल सर्च

साल 2020 जाने वाला है और गूगल ने इस साल की टॉप ट्रेंडिंग सर्च की लिस्ट जारी कर दी है. गूगल के मुताबिक, दुनियाभर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना ने 2020 में वैश्विक स्तर पर टॉप 10 ट्रेंडिंग शब्दों की लिस्ट में जगह बनाई है. हो भी क्यों न, अब तक ये रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है. इसकी वजह से जनवरी से अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं.

2020 में भारत में कोरोना वायरस, आईपीएल, पीएम किसान योजना के बारे में भी लोगों की खूब दिलचस्पी रही और इनके बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

गूगल की ट्रेंडिंग लिस्ट में भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टॉप पर रहा. वहीं कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा गूगल किए गए टॉप 5 शब्दों में दूसरे स्थान पर जगह बनाई.

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. "पीएम किसान योजना" चौथे और "बिहार चुनाव रिजल्ट" पांचवें नंबर पर है. पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके तहत देश भर के पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की मदद (income support) दी जाती है.

समय के हिसाब से लोगों की दिलचस्पी के ट्रेंडिंग डेटा से पता चलता है कि 'कोरोना वायरस' से जुड़े ज्यादातर सर्च मार्च से लेकर मई तक किए गए. इसमें भी लॉकडाउन के दौरान कोरोना सबसे ज्यादा सर्च किया गया. आईपीएल सबसे ज्यादा सितंबर से नवंबर तक सर्च किया गया. इसी तरह आखिरी अक्टूबर से लेकर आधे नवंबर तक 'अमेरिकी चुनाव रिजल्ट' सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

हालांकि, 'पीएम किसान योजना' को पूरे साल सर्च किया गया, लेकिन अप्रैल और अगस्त के दौरान इसे सबसे ज्यादा सर्च किया गया. पांचवें नंबर पर मौजूद 'बिहार चुनाव परिणाम' को सबसे ज्यादा नवंबर के पहले पखवाड़े में सर्च किया गया.

लोग खोजते रहे कोरोना पर सवालों के जवाब

इंडिया टुडे की डेटा इंटेलीजेंस यूनिट (DIU) ने लोकप्रिय सर्च के कुछ ऐसे रुझानों की पड़ताल की जो सवाल के रूप में सर्च किए थे जैसे- When, Why, How, Most and What is वगैरह.

लोगों ने ज्यादातर सवालों के जवाब खोजे, जैसे- 'भारत में कितने कोरोना केस हैं' या 'कोरोना वायरस क्या है' और 'कोरोना कब खत्म होगा' वगैरह. हालांकि, 'बिनोद मीम्स क्यों' और 'सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की' जैसी चीजें भी 2020 में भारत में खूब खोजी गईं.

कुछ महीने पहले पाया गया कि बिनोद ठाकुर नाम का एक यूट्यूब यूजर जिसके अपने अकाउंट पर उसका कोई वीडियो नहीं है, हर ट्रेंडिंग वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ “बिनोद” लिख रहा है. इसके बाद बिनोद को लेकर तमाम मीम्स बने और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. 34 साल के बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जून 2020 में मुंबई के बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे.

अगर हम सबसे ज्यादा सर्च किए गए इन कीवर्ड्स की तुलना अमेरिका से करें तो "कोरोना वायरस क्या है" दोनों जगह कॉमन था.

हालांकि, ‘most’ की कैटेगरी में अमेरिका में सबसे ज्यादा खोजा गया- “कोरोना के सबसे कॉमन लक्षण क्या हैं”, जबकि इसी कैटेगरी में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया गया- “आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा रन”.

‘how’ कैटेगरी के तहत अमेरिका में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया- “मैं #चुनाव 2020 में वोट कैसे करूं”, जबकि भारत में लोगों ने सर्च किया- “भारत में कितने कोरोना केस हैं”.

गूगल ट्रेंड का डेटा

गूगल ट्रेंड डेटा एक तरह का इंडेक्स है जिसमें गूगल पर सर्च की जाने वाली चीजों का एक निष्पक्ष लेखाजोखा तैयार किया जाता है. इससे पता चलता है कि किसी समय लोगों की दिलचस्पी क्या सर्च करने में रही या सबसे ज्यादा किस बारे में सर्च किया गया. गूगल ट्रेंड खोजे गए शब्द या विषय को समय, जगह और सर्च संख्या के आधार पर व्यवस्थित करता है और एक 100 पॉइंट का इंडेक्स तैयार करता है.

गूगल की रिपोर्ट के अलावा DIU ने पायथन लाइब्रेरी-पाइट्रेंड्स के जरिये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गूगल डेटा भी जुटाया है.