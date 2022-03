विदेश सचिव श्रृंगला बोले, कीव खाली कर चुके हैं सभी भारतीय

यूक्रेन और रूस के संघर्ष के बीच, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी देते हुए कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं फंसा है. पूरे यूक्रेन से अभी तक 12 हजार छात्रों को निकाला जा चुका है. जबकि यूक्रेन के खारकीव समेत दूसरे इलाके में अब भी 8000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं.

हमारा कोई भी नागरिक अब कीव में नहीं बचा है

हमारे सभी नागरिक कीव छोड़ चुके हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक हमारा कोई भी नागरिक अब कीव में नहीं बचा है. तब से कीव से किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि जब हमने अपनी पहली एडवाइजरी जारी की थी, उस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र थे. अब तक लगभग 12,000 लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जो यूक्रेन में हमारे नागरिकों की कुल संख्या का 60% है. बाकी 40% में से, लगभग आधे लोग खार्किव, सूमी क्षेत्र में और बाकी आधे यूक्रेन की पश्चिमी बॉर्डर तक पहुंच गए हैं या फिर यूक्रेन के पश्चिमी भाग की ओर बढ़ रहे हैं. ये लोग संघर्ष वाले क्षेत्रों से बाहर हैं.

