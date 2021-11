दिल्ली: कई अस्पतालों में कल रहेंगे OPD बंद, NEET PG काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अड़े डॉक्टर्स

नीट पीजी 2021 (NEET PG 2021) काउंसलिंग आयोजित करने में बार-बार हो रही देरी के खिलाफ डॉक्टरों के तमाम संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने 27 नवंबर यानी शनिवार से देशभर में हड़ताल की अपील की है. FORDA ने बयान जारी कर कहा कि एसोसिएशन ने देशभर में रेजिडेंट डॉक्टरों से शनिवार से ओपीडी सेवाओं से खुद को दूर करने का ऐलान किया है.

राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी शनिवार से हड़ताल का ऐलान किया है. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML), लेडी हार्डिग हॉस्पिटल और VMMC ने भी कल दे दिल्ली में ओपीडी बंद करने की घोषणा की है.

FAIMA, FORDA और IMA JDN डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में देशभर में डॉक्टरों से हड़ताल की अपील की थी. अब देश भर के डॉक्टर्स इस हड़ताल से जुड़ रहे हैं.

