हैदराबाद: फुटओवर ब्रिज पर 51 वर्षीय महिला सफाईकर्मी से दुष्कर्म, वॉचमैन गिरफ्तार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार तड़के एक शर्मनाक वारदात सामने आई. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाली 51 वर्षीय महिला से एर्रागड्डा स्थित फुटओवर ब्रिज पर दुष्कर्म किया गया. महिला सुबह करीब 4 बजे एजी कॉलोनी की ओर अपने काम पर जा रही थी. मुख्य सड़क पार करने के लिए उसने फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल किया.

नशे में था आरोपी चौकीदार

जैसे ही महिला पुल पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद नंबुरी राजू (45) ने उसे रोक लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी उस समय शराब के नशे में था. राजू मॉडल कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में चौकीदार के तौर पर काम करता है. उसने महिला को जबरन दबोच लिया और वहीं पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

महिला ने पुलिस को दी सूचना

किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीड़िता पास के पुलिस चेकपोस्ट तक पहुंची, जो जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान तैनात था. वहां उसने पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने तुरंत बोराबांडा थाने को सूचित किया. टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया.

जांच जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. महिला का बयान दर्ज किया गया है और मेडिकल जांच भी कराई जा रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

