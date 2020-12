किसान कल दिल्ली-जयपुर हाइवे करेंगे जाम, फरीदाबाद-गुरुग्राम बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात

कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन सोलहवें दिन भी जारी है. आंदोलित किसानों का प्रदर्शन शनिवार को सत्रहवें दिन में प्रवेश कर जाएगा. लेकिन उनके तेवर नरम होते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हंगामा बढ़ने की आशंका है क्योंकि किसान संगठनों ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करनी की चेतावनी दी है. वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है. लिहाजा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

बहरहाल, एक तरफ किसानों की चेतावनी है तो दूसरी तरफ कानून वापस ना लेने की सरकार की धमक. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 12 दिसंबर को किसान दिल्ली-जयपुर हाइवे को ब्लॉक करेंगे. इस दौरान किसान जिला कलेक्टर, बीजेपी नेताओं के घरों के सामने प्रदर्शन करेंगे तो टोल प्लाज भी जाम करेंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि किसानों का रेल ट्रैक जाम करने का कोई प्लान नहीं है. राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं.

On 12th Dec, we'll block Delhi-Jaipur road. On 14th, we'll stage sit-in protest in front of DC offices, houses of BJP leaders & block Reliance/Adani toll plazas. No program to stop trains. Number of farmers coming here is increasing: Balbir S Rajewal, Bharatiya Kisan Union chief pic.twitter.com/GaqkIZ8OnO