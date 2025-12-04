scorecardresearch
 
दिल्ली धमाका: NIA ने की बड़ी कार्रवाई, फरीदाबाद में केमिकल की दो दुकानें सील

दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है. फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड स्थित दो केमिकल दुकानों को सील कर दिया गया है, क्योंकि आरोप है कि आतंकियों ने विस्फोटक बनाने के लिए एसीटोन और हाइड्रोजन यहीं से खरीदा था. दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं मिला. NIA पहले ही आरोपी को लेकर दुकानों पर निशानदेही कर चुकी थी. पुलिस पूरे नेटवर्क की छानबीन में जुटी है.

दिल्ली धमाका मामले में फरीदाबाद में दो दुकानों पर हुई कार्रवाई (Photo: ITG)
दिल्ली में बीते नवंबर महीने में हुए धमाके की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है. फरीदाबाद में जांच एजेंसियों ने नेहरू ग्राउंड स्थित दो केमिकल दुकानों को सील कर दिया है. आरोप है कि आतंकियों ने विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले मुख्य केमिकल इन्हीं दुकानों से खरीदे थे.

फरीदाबाद में दो दुकानों के खिलाफ कार्रवाई

सील की गई दुकानों में बी-77 स्थित बीआर साइंटिफिक एंड केमिकल्स और बी-37 स्थित पॉल केमिकल्स शामिल हैं. बताया जा रहा है कि आतंक से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शहीद ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दोनों दुकानों से आवश्यक केमिकल खरीदे थे.

जांच में सामने आया है कि केमिकल (बी-37) से हाइड्रोजन केमिकल लिया गया था, जबकि बीआर केमिकल (बी-77) से एसीटोन खरीदा गया. यह दोनों पदार्थ विस्फोटक सामग्री बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं.

आतंकियों ने इन्हीं दुकानों से खरीदा था विस्फोटक बनाने वाला केमिकल

बड़खल SDM त्रिलोकचंद और कोतवाली SHO श्रीभगवान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बुधवार को दोनों दुकानों पर कार्रवाई की. दुकानों का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि इनके पास केमिकल बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं है. इस आधार पर दोनों दुकानों को सील करने का आदेश दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले NIA की टीम आरोपी डॉक्टर शाहीन शहीद को लेकर इन दुकानों पर निशानदेही के लिए पहुंची थी. हालांकि दुकान संचालक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और लेन-देन की जानकारी के आधार पर एजेंसियों को इन दुकानों की भूमिका पर संदेह पुख्ता हो गया.

आतंकियों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है एनआईए

दिल्ली धमाके से जुड़े इस नेटवर्क का फरीदाबाद कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने शहर में और भी सख्ती बढ़ा दी है. पुलिस अब केमिकल सप्लाई चेन, मोबाइल लोकेशन, और वीडियो फुटेज को खंगालकर पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश में जुटी है.
 

