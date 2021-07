Eid 2021: कोरोना के साये में ईद मना रहा देश, राष्ट्रपति समेत दिग्गजों ने दी बधाई

कोरोना संकट के बीच आज देश में ईद उल-अज़हा (Eid al-Adha) का त्योहार मनाया जा रहा है. बकरीद के इस मौके पर देश की मस्ज़िदों में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उमड़ रहे हैं. हालांकि, इस बीच कोरोना गाइडलाइन्स (Covid Guidelines) का भी ख्याल रखा जा रहा है. कई राज्य सरकारों ने इस मौके पर सख्त रुख अपनाते हुए गाइडलाइन्स जारी की हैं.



बुधवार सुबह अमृतसर, दिल्ली के जामा मस्जिद समेत अन्य कई राज्यों की मस्जिदों में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जुटे.

People offer namaz at Khairuddin Masjid in Amritsar, Punjab to mark #EidAlAdha pic.twitter.com/Etp2jIvtVa