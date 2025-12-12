नशे में दोस्त की चाकू मारकर हत्या... घायल हालत में खुद अस्पताल लेकर पहुंचा था आरोपी

केरल में कोट्टायम के पाला इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद दोस्त ने युवक की चाकू से हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि मृतक बिबिन अलप्पुझा जिले के काल्लरकोड का रहने वाला था, जबकि आरोपी विनीश भी वहीं का रहने वाला है. दोनों पाला में एक घर के निर्माण कार्य के लिए पिछले कुछ समय से रह रहे थे.

एजेंसी के अनुसार, घटना मुरिक्कुम्पुझा क्षेत्र में रात करीब साढ़े नौ बजे हुई. आज शुक्रवार को उस घर का गृह-प्रवेश समारोह था, जिसकी तैयारियों के लिए गुरुवार रात मकान मालिक ने मजदूरों और परिचितों के लिए एक पार्टी की व्यवस्था की थी. इसी दौरान बिबिन और विनीश ने शराब पी और कुछ समय बाद दोनों वहां से निकल गए.

पुलिस ने बताया कि घर लौटने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. इसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी. गुस्से में आकर विनीश ने अपने पास रखा चाकू निकाला और बिबिन पर वार कर दिया. हमले के तुरंत बाद मामला बिगड़ता देख विनीश खुद बिबिन को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने बिबिन को मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना पाला पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विनीश को पकड़ लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि वारदात आपसी बहस और नशे की हालत में हुई. पोस्टमार्टम के बाद बिबिन का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि झगड़े की असल वजह क्या थी और क्या इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका थी. यह भी पता लगाया जा रहा है कि चाकू आरोपी के पास पहले से क्यों था. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

