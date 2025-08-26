scorecardresearch
 

Feedback

'गुजरात के दो जज पहले से हैं, तीसरे भी...', कॉलेजियम की सिफारिश पर बी वी नागरत्ना ने दिया डिसेंट नोट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम. पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को लेकर गंभीर मतभेद उभरे हैं. कॉलेजियम के पांच सदस्यों में से एक जस्टिस बी.वी. नागरथना ने इस सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के पहले से दो जज मौजूद हैं, अब उनकी नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के तीन जज हो जाएंगे, क्योंकि वह पटना से पहले गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट. (File Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट. (File Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम. पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को लेकर मतभेद उभरकर सामने आए हैं. कॉलेजियम के पांच सदस्यों में से एक जस्टिस बी वी नागरत्ना ने इस सिफारिश पर असहमति जताई है.

उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गुजरात हाईकोर्ट से दो जज, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस एन.वी. अंजरिया मौजूद हैं और तीसरे जज की नियुक्ति से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है. इस असहमति के कारण जस्टिस पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का मामला अनिश्चितता के घेरे में आ गया है.

कॉलेजियम ने की पंचोली की नियुक्ति की सिफारिश

सम्बंधित ख़बरें

नाबालिग से गवाही लेते हुए अदालत कई बातों का ध्यान रखती है. (File Photo)
निक्की हत्याकांड- क्या नाबालिग बेटे की गवाही भी तय कर सकती है सजा? 
Election Commission.
'घुसपैठियों के नाम हटाने चाहिए या नहीं?' चुनाव आयोग ने SIR पर जनता से पूछे ये पांच सवाल 
An animal lover with stray dog in New Delhi (Photo: PTI)
कहीं माइक्रोचिपिंग, कहीं आवारा छोड़ने पर सजा... दूसरे देशों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर क्या हैं नियम? 
Dog Bite
दिल्ली में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा, सब्जी बेचने आया शख्स भी डॉग अटैक में घायल- VIDEO 
SIT formed in the Vantura case, Supreme Courts order.
वनतारा मामला: SC ने SIT बनाई, जानवरों की खरीद-फरोख्त की होगी जांच 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम. पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की. इस पर कोलेजियम के एक सदस्य ने अपनी असहमति जताई है. उनका कहा है कि ये न्याय प्रशासन के लिए समुचित कदम नहीं होगा और इससे गलत परंपरा की नींव पड़ेगी. हालांकि, कॉलेजियम ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम. पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश सरकार को भेज दी है. ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में दो रिक्तियों को भरने के लिए की गई थी, ताकि कोर्ट अपनी पूर्ण स्वीकृत संख्या 34 जजों के साथ कार्य कर सके.

Advertisement

बीवी नागरत्ना ने दिया डिसेंट नोट

सूत्रों की माने तो बहुमत के इस निर्णय पर जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कड़ा असहमति नोट दर्ज किया है. उन्होंने अपने असहमति नोट में लिखा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न सिर्फ न्याय प्रशासन के लिए ‘उल्टा असर’ करेगी, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता भी सवालों के कटघरे में होगी.

तो हो जाएंगे गुजरात HC तीन जस्टिस

उनका विरोध खास तौर पर जस्टिस पंचोली के गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट तबादले की परिस्थितियों पर था, क्योंकि जिस तरह जस्टिस पंचोली को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाकर भेजा गया और अब उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाने की तैयारी से उसके मुताबिक जस्टिस पंचोली अगस्त 2031 में जस्टिस जॉयमाल्य बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठतम जज होंगे. लिहाजा उनको देश का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा. यानी वो चीफ जस्टिस बनाए जाने वाले जजों की कतार में आ जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश करने वाले पांच जजों के कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस बी वी नागरत्ना हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement