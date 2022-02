Rainfall Updates: दिल्ली-UP में बारिश ने बढ़ाई मौसम में ठंडक, हिमाचल प्रदेश के लिए IMD ने जारी की ये चेतावनी

Weather Update Today, IMD Rain Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आज मौसम ने करवट ली. सुबह-सुबह दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश के कई जिलों (Delhi Rainfall) में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम में ठंडक और बढ़ गई है. उधर, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. वहीं, कश्मीर में चार से आठ इंच तक की बर्फबारी हो चुकी है. आने वाले दिन तक यह बर्फबारी जारी रहने की संभावना है.

दिल्ली में गुरुवार सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई. एम्स, मोती बाग के इलाकों में बारिश की वजह से कुछ समय तक वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए. दिल्ली में बारिश के समय हल्की हवाएं भी चलीं, जिसकी वजह से ठंडक लोगों को और महसूस होने लगी. मौसम विभाग ने दो दिनों तक दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. राजधानी के अलावा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य शहरों में भी गुरुवार सुबह बारिश हुई.

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों में हल्के गरज के साथ बारिश हो रही है. इस दौरान हवाओं की गति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रही. गुरुवार सुबह ही हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पिलखुआ, हापुड़, सियाना, संभल, मिलक, सिकंदराबाद, चंदौसी, बुलंदशहर, खुर्जा जैसे इलाकों में गुरुवार सुबह को बारिश होगी. इसके अलावा, कैथल, करनाल, राजौंद, असंध, सफीदों, जींद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, गंगोह, देवबंद, नजीबाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, बिजनौर, खतौली, सकोटी टांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, बरौत, दौराला , बागपत, मेरठ, खेकरा, मोदीनगर में भी बारिश की संभावना जताई गई है.

Amroha, Moradabad, Garhmukteshwar, Rampur, Pilakhua, Hapur, Gulaoti, Siyana, Sambhal, Billari, Milak, Sikandrabad, Chandausi, Bulandshahar, Jahangirabad, Anupshahar, Bahajoi, Shikarpur, Khurja, Pahasu, Debai, Narora (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/6Hq3eDCm8S

दिल्ली में आज इतना रह सकता है तापमान

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. राजधानी में गुरुवार को हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी रहेगी. जबकि कल का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. कल के बाद राजधानी में बारिश होने की संभावना नहीं है. आगामी दिनों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा.

Delhi wakes up to light rain; visuals from Moti Bagh and AIIMS pic.twitter.com/YzD2ZAqnmT