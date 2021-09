दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में उतरा अकाली दल, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका

कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी में है. अकाली दल ने ये प्रदर्शन कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरे होने के मौके पर बुलाया है. ये मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक निकाला जाएगा. हालांकि, इस प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है.

माना जा रहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन हो सकता है. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अकाली दल के प्रोटेस्ट को लेकर काफी तैयारी की है. पुलिस ने मार्च वाले रास्ते पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.

इस बीच बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकैड लगाकर रोक दिया है, जिसके बाद अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है.

हरसिमरत कौर बोलीं- पंजाबियों को रोका जा रहा

अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर दावा किया है कि पंजाबियों को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है. उन्होंने लिखा, 'पंजाबियों को दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है. पंजाब की रजिस्टर्ड कारों को टैग किया जा रहा है. रकाब गंज साहिब की घेराबंदी की जा रही है. किसान चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी आवाज सुनी जाए और हमें रोका न जाए.'

Punjabis are not being allowed entry into Delhi. Punjab registered cars are specifically being tagged. Rakab Ganj Sahib is being cordoned off. Farmers want to peacefully make our voices heard and we will not be stopped! @aajtak @ANI @htTweets @timesofindia @thetribunechd @ndtv pic.twitter.com/QWjgpEDcGf