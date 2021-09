पंजाबः कैप्टन अमरिंदर के बयान पर सियासत तेज, हरसिमरत कौर ने किया पलटवार

केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसान सबसे ज्यादा मुखर हैं और कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों के दिल्ली और हरियाणा में धरना देने और पंजाब में नहीं देने के बयान पर सियासत तेज होती जा रही है. अकाली दल की नेत हरसिमरत कौर ने कहा कि आपकी इस बयान को राज्य नहीं भूलेगा.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते हुए कहा, 'हमने कृषि बिलों के खिलाफ मतदान किया, जबकि आप की पार्टी ने वॉकआउट किया था. हमने किसानों के साथ खड़े होने के लिए काला कानून पारित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया. आप उन्हें पंजाब से बाहर जाने और दिल्ली जाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे कि वे आपके लिए एक उपद्रव की तरह हैं. पंजाब इसे नहीं भूलेगा.'

इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को होशियारपुर में एक रैली में दावा किया कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब सरकार को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है.

@capt_amarinder We voted against the farm bills while your party walked out. We resigned before the black laws were passed to stand with our farmers. You asked them to move out of Punjab and to go to Delhi as though they are a nuisance for you. Punjab will not forget. (1/1) pic.twitter.com/We3xENzsvB