Weather Update: दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट

देश के कई राज्य इस समय मौसम की मार झेलते हुए बारिश और बाढ़ से परेशान हैं. कहीं, नदियां उफान पर हैं तो कहीं बाढ़ के पानी में मकान डूब रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में फिर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से जलप्रहार इतना तेजी से हो रहा है कि मौसम विभाग को कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है.

मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दादरी और आस-पास के स्थानों पर हल्की बारिश होगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 23 अगस्त को पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि 26-27 अगस्त के के बीच गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है.

ii) Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and Uttar Pradesh are likely to receive fairly widespread rainfall with isolated heavy falls on 26th & 27th August. pic.twitter.com/H3rsjz907g

मौसम विभाग ने रविवार के लिए पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. विभाग ने मध्य प्रदेश के छह जिलों होशंगाबाद, जबलपुर,बेतुल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan: Water level of Aahu river in Jhalawar increases following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/fS68mZxwAj

मध्य प्रदेश में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड

लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश को बेहाल कर दिया है. हबीबगंज अंडरपास भारी बारिश से तालाब बन चुका है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमकर हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है. शनिवार को 24 घंटे में 210 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है. होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, उज्जैन, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, पन्ना, सागर और दमोह में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है.

बिहार में बाढ़ से प्रभावित कई इलाके

बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के कहर से कई घर बर्बाद हो गए हैं. मजबूरन लोगों को तंबू के नीचे रहना पड़ रहा है. बाढ़ के बहाव से कई मार्गों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है. वहीं, बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.



यूपी में उफान पर नदियां

उत्तर प्रदेश में भी आसमानी आफत से हालात खराब हो रहे हैं. गंगा और सरयू नदियां उफान पर हैं. वाराणसी से लेकर मुरादाबाद तक हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन बाराबंकी में बर्बादी का मंजर है. यूपी के 16 जिलों के 875 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है. बढ़ते जलस्तर के चलते पानी गांव में घुस गया है. उधर, रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में भी परेशानी बढ़ गई है.

Ayodhya: Villages in Rudauli tehsil have been flooded after water level in Sarayu river increased. A local says, "We are facing lots of difficulties. My home and agricultural land have been damaged due to flood." (22.8) pic.twitter.com/SkSy1AGRrU