IndiGo प्लेन के पहिए के आगे आ गई कार, दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही, देखें Video

दिल्ली एयरपोर्ट पर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहां मंगलवार को एक कार इंडिगो प्लेन के नीचे आ गई. हालांकि, इस दौरान कार प्लेन के पहिए से टकराने से बाल बाल बच गई और बड़ा हादसा टल गया.

बताया जा रहा है कि ये कार Go First एयरलाइन की थी. यह हादसा एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल के स्टैंड नंबर 201 पर हुआ. यहां Go First एयरलाइन की कार IndiGo के A320neo फ्लाइट के नीचे आ गई. DGCA इस मामले की जांच करेगी.

#WATCH | A Go Ground Maruti vehicle stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport, Delhi. It was an Indigo flight 6E-2022 (Delhi–Patna) pic.twitter.com/dxhFWwb5MK