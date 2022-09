साइरस मिस्त्री का हुआ अंतिम संस्कार, अनिल अंबानी- सुप्रिया सुले समेत कई हस्तियां रहीं मौजूद

Cyrus mistry last rites: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी साइरस मिस्त्री का मंगलवार को वर्ली श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ. उनका अंतिम संस्कार पूरे पारसी रीति-रिवाज के साथ किया गया. इस दौरान उद्योगपति अनिल अंबानी और HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख वहां मौजूद रहे. एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और मिलिंद देवड़ा भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. इस दौरान एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया.

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की रविवार को मुंबई के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. साइरस मिस्त्री कार से अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे. साइरस मिस्त्री गुजरात के उदवाड़ा से लौट रहे थे. वे यहां पारसी समुदाय के बड़े धार्मिक स्थल पर दर्शन करने गए थे.

साइरस मिस्त्री के अंतिम संस्कार में वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा भी शामिल हुईं. उनकी मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच संबंधों में बाद में काफी कड़वाहट आ गई थी. टाटा संस ने मिस्त्री को चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था. मिस्त्री इससे खुश नहीं थे इसलिए यह मामला अदालत तक पहुंचा और अंत में इस मामले में जीत टाटा की हुई.

साइरस मिस्त्री की मौत पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टीसीएस ने बयान जारी कर शोक जताया लेकिन रतन टाटा ने एक शब्द नहीं कहा.

टाटा संस से मिस्त्री को हटाए जाने के बाद 2017 में चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त किया गया. चंद्रशेखरन ने मिस्त्री की मौत पर कहा, मैं साइरस मिस्त्री की असामयिक मौत पर गहरे शोक में हूं. उनमें जिंदगी को लेकर जुनून था और यह काफी त्रासदीपूर्ण है कि इतनी कम उम्र में उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा. इस मुश्किल भरे समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है.

टीसीएस ने भी बयान जारी कर कहा, टीसीएस हमारे पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की असामयिक मौत पर शोक में है. वह जोशीले शख्स थे जिन्होंने कंपनी के चेयरमैन के तौर पर टीसीएस परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाए.

Maharashtra | People arrive at Worli crematorium in Mumbai for the last rites of former Chairman of Tata Sons, #CyrusMistry. NCP MP Supriya Sule also arrived here. pic.twitter.com/TO76UXI38b