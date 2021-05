‘नाव डूबी तो समुद्र में कूदे, 11 घंटे बाद नेवी ने बचाया’, साइक्लोन में फंसे शख्स ने बताया हाल

चक्रवाती तूफान Tauktae के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर तबाही हुई. मुंबई के पास अरब सागर में नाव P305 फंस जाने के बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन चलाया. तमाम कोशिशों के बाद कुल 184 लोगों को बचाया गया, लेकिन 14 शवों को भी बरामद किया गया. जो लोग बार्ज पर फंस गए थे, उन्होंने अपनी जुबानी इस पूरे मंजर की कहानी बताई.



बार्ज 305 पर फंसे अमित कुमार कुशवाहा को जब भारतीय नेवी की टीम ने बचाकर निकाला, तो उन्होंने अपना किस्सा बताया. अमित कुमार कुशवाहा के मुताबिक, जब तूफान का असर तेज़ हुआ तो बार्ज समुद्र में डूबने लगी, ऐसे में उनके पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. उनके मुताबिक, वह करीब 11 घंटे तक लाइफ गार्ड की मदद से समुद्र में रहे, जिसके बाद नौ-सेना ने उन्हें आकर रेस्क्यू कर लिया.



बता दें कि सोमवार को ही समुद्री इलाके में चक्रवाती तूफान Tauktae का असर दिखना शुरू हो गया था. इसी के बाद से समुद्र में काम कर रहे लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी था और भारतीय नेवी ने कमान संभाल ली थी.



बुधवार को भी भारतीय नेवी का ऑपरेशन जारी रहा और बार्ज P305 पर फंसे बाकी लोगों को निकाला गया है. कुल 184 लोगों को बचाया गया है, हालांकि अभी तक 14 शवों को बरामद किया गया है. भारतीय नेवी का ऑपरेशन अभी भी जारी है.

14 dead bodies have been recovered from the Arabian Sea after Barge P305 sank off Mumbai coast; 184 people rescued so far. Search and rescue operations are underway