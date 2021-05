Tauktae: साइक्लोन के बीच चमत्कार, मुंबई में महिला के ऊपर गिरा पेड़ और फिर... VIDEO

चक्रवाती तूफान Tauktae ने बीते दिन महाराष्ट्र और फिर देर रात गुजरात में अपना कहर दिखाया. दोनों ही राज्यों में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कई जगह भारी नुकसान भी देखने को मिला है. लेकिन इस सबके बीच मुंबई से एक वीडियो सामने आई है, तूफान के बीच कई जगह पेड़ गिरने की खबरें दर्ज की गईं.



जो ताज़ा वीडियो आया है, उसमें भी एक पेड़ महिला के ऊपर गिरता है, लेकिन यहां महिला की किस्मत उसका साथ देती है और महिला बच निकलती है.



समाचार एजेंसी ANI द्वारा मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट किया गया, जो कि 17 मई का है. यहां एक महिला सड़क पार कर रही थी, तभी वहां मौजूद एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, वो महिला के पास ही गिरा. लेकिन, अंतिम वक्त में महिला ज़रा सा हट गई और पेड़ उसके बराबर में जा गिरा, ऐसे महिला की जान बाल-बाल बच गई.

#WATCH | Mumbai: A woman had a narrow escape when she managed to move away from the spot just in time as a tree uprooted and fell there. (17.05.2021)



Mumbai received heavy rain and wind yesterday in wake of #CycloneTauktae



(Source: CCTV footage) pic.twitter.com/hsYidntG7F