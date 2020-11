Live: तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है तूफान, 150 KMPH की रफ्तार से मचा सकता है तबाही

Nivar Cyclone Updates: बंगाल की खाड़ी में सक्रीय हुआ तूफान निवार तमिलनाडु के तट से आज टकराने वाला है. बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम खाड़ी पर स्थित चक्रवाती तूफ़ान NIVAR अगले 12 घंटों के दौरान एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. मौसम विभाग की मानें तो आज शाम 5.30 से पहले 145-150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, लेकिन इससे देरी हुई तो तूफान कमजोर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी. फिलहाल तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुडुचेरी में तूफान से पहले बारिश हो रही है.चेन्नई में जारी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है.

Tamil Nadu: Water logging in some parts of the city of Chennai, due to heavy rainfall ahead of #CycloneNivar 's landfall pic.twitter.com/BuB6WSFoF5

चेन्नई में कुल 129 राहत शिविर बनाए गए हैं. वहीं, 8 राहत केंद्रों पर पहले से ही 312 लोग शरण लिए हुए हैं. तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में बारिश कल से शुरू हो चुकी है, जन-जन तक चेतावनी पहुंचाई जा चुकी है. ये तूफान आज शाम 5.30 बजे से पहले कभी भी मामलापुरम और कैराकल के बीच तट से टकराएगा. तूफान के आने से पहले सेटेलाइट्स को जो संदेश मिल रहे हैं उसके मुताबिक हवाओं की गति 100 किलीमीटर से ऊपर तो रहेगी ही रहेगी, ये करीब-करीब 150 किलोमीटर प्रतिघंटा तक जा सकती है.

तमिलनाडु में कहीं झमाझम बारिश जारी है, तो कहीं बादल छाए हैं. मछुवारे अपनी-अपनी नावों को बाहर निकाल चुके हैं, मछुवारों के साजो सामानों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए जेसीबी की भी मदद ली जा रही है. इस साल बंगाल की खाड़ी मानों बवाल बन गई है, इसी साल 21 मई को अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से ही उठा था, तब नुकसान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा हुआ था. इस बार तूफान के निशाने पर तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पुडुचेरी और तेलगंना है.

#WATCH Visuals from Mamallapuram; #CycloneNivar is likely to cross between Mamallapuram and Karaikal during midnight today and early hours of 26th November, as per IMD#TamilNadu pic.twitter.com/zOoTJKb9gA