Corona Updates: कोरोना के डरावने आंकड़े, नोएडा में 14 बच्चों समेत 70 पॉजिटिव, दिल्ली में भी कोविड की चपेट में बच्चे

Corona Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है. दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी कोरोना पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है.

नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं. जिसमें 14 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है. इसके साथ ही नोएडा में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 237 पहुंच चुकी है. वहीं, नोएडा में कोरोना संक्रमित कुल बच्चों की संख्या 58 हो गई है. बीते 24 घंटे के नोएडा में कोरोना के 8 मरीज ठीक हुए हैं. 218 मरीजो का अस्पताल में इलाज जारी है.

दिल्ली-एनसीआर में कोरोना संक्रमितों को ग्राफ बढ़ने से टेंशन बढ़ रही है. इस बीच, दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर कक्षाओं को बंद करने को कहा है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की 20 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई है.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 14 कोरोना पॉजिटिव बच्चे दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं. उनमें से ज्यादातर में कोमोरबिडिटी है. दिल्ली के कलावती अस्पताल में 12 बच्चे एडमिट हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल पूरी तरह तैयार है.

