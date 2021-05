कोरोना संकट खत्म होने तक मजदूरों के खाते में 6 हजार डाले केंद्र सरकार- सोनिया गांधी

कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं. हर दिन मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं. हर रोज बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया है. सोनिया गांधी ने इन हालात को इंसानियत को हिला देने वाला बताया और कहा कि जब तक ज्यादा जरूरी न हो, घर से न निकलें. उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए संकट खत्म होने तक उनके खाते में छह हजार रुपये डालने की मांग की.

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की भी मांग की और कहा कि अस्पताल, दवा और ऑक्सीजन का युद्ध स्तर पर इंतजाम किया जाए.सभी देशवासियों के मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम हो जिससे कोरोना से बचाव हो. उन्होंने जान की बाज लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को सैल्यूट किया और कहा कि इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई जाए.

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने एकजुटता को इस संकट से निपटने का मूल मंत्र बताया और कहा कि देश ने पहले भी इससे बड़े संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है. कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले हर जरूरी कदम में साथ देगी. उन्होंने लोगों से भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की अपील की.

प्रियंका ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा. प्रियंका गांधी ने पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान एक गर्भवती महिला अध्यापक समेत 700 से अधिक अध्यापकों की मौत हुई. प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम पंचायतों में कोरोना की दूसरी लहर के विनाशकारी परिणाम को लेकर सोचे बिना वोटिंग कराई गई. मीटिंग्स हुईं, लगातार प्रचार हुए और यूपी के गांव में कोरोना का स्प्रेड अब रूक नहीं रहा. आधिकारिक आंकड़ों से अधिक लोगों की मौत हो रही है.

Over 700 teachers have died in Uttar Pradesh, including a pregnant lady who was forced to attend polling duty for the Panchayat elections.



