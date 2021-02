Corona Vaccination 2.0: देश में 7 हजार से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, मुंबई में कल से टीकाकरण

भारत में कोविड-19 टीकाकरण (Covid Vaccination 2.0) अभियान के तहत शनिवार से वैक्सीन की दूसरी खुराक (Second Dose of Corona Vaccine) देने का काम शुरू हो गया है. टीकाकरण 2.0 के पहले दिन सात हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 13 फरवरी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका (Corona Vaccine) लगाया जा चुका है. जबकि सेकेंड डोज के तहत पहले दिन 7,668 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया.

#LargestVaccineDrive More than 8 million Beneficiaries Vaccinated against #COVID19 ; 84,807 beneficiaries vaccinated till 6 pm today. Country starts Second dose of COVID-19 Vaccine from today; 7,668 HCWs received 2nd dose on the first day. https://t.co/aFpKl7fLvB pic.twitter.com/LcYdLu4n4w

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले लाभार्थियों को 28 दिन बाद शनिवार को दूसरी खुराक दी गई. DCGI के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक चार से छह सप्ताह बाद दी जानी है.

