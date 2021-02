Corona Updates: कोरोना पर जीत की ओर बढ़ते कदम, इन 8 स्टेट्स में 60% वैक्सीनेशन, 17 राज्यों में कोई मौत नहीं

कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत जीत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत में अब तक 80 लाख के करीब लोगों को कोरोना का टीका (Corona Vaccine) लगाया जा चुका है. केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है. सिर्फ 28 दिनों में करीब 8 मिलियन यानी 80 लाख (79,67,647) लोगों का टीकाकरण (COVID-19 Vaccination) किया जा चुका है.

इन 8 राज्यों में करीब 60 फीसदी टीकाकरण

केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बिहार, बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका (Corona Vaccine) लगाया जा चुका है. यह भारत के कुल टीका लाभार्थियों का 60 फीसदी है.

देश में कोरोना संक्रमण के 12,143 नए मामले

भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 12,143 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ अब तक संक्रमितों की संख्या 1,08,92,746 पहुंच गई है. जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत के बाद कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 1,55,550 हो गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज (शनिवार) सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 1.06 करोड़ लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं. इसके साथ ही कोरोना मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 97.32 प्रतिशत हो गई है. जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.43 फीसदी है.

इन 17 राज्यों में 24 घंटे में एक भी मौत नहीं

देश में कोरोना की रफ्तार घटने के साथ ही कोविड मरीजों की मौतों का कहर भी अब धीरे-धीरे अब कम होता जा रहा है. तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, पुडुचेरी, चंडीगढ़, नगालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश समेत 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई है.

बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1.5 लाख से कम है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के 1,36,571 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 1.25 प्रतिशत है.