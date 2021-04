Corona vaccination: 45+ उम्र के लोगों के लिए आज से वैक्सीनेशन, जानिए कब, कैसे और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन

देश में कोरोना वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार में जारी है. इस बीच आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भी कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है. इससे पहले कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 45 वर्ष की आयु से ज्यादा के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था. अब अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है, तो आप भी गुरुवार से वैक्सीन लगवा सकते हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 6,51,17,896 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है. वहीं, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,22,21,665 हो गई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 459 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,62,927 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,84,055 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,14,74,683 है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक भारत में बुधवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,47,98,621 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,25,681 सैंपल टेस्ट 31 मार्च को किए गए.

कोरोना के टीके के लिए किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. टीकाकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट cowin.gov.in के जरिये एडवांस अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहता तो वो दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

वैक्सीनेशन के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

वैक्सीन लगवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए आप CoWIN पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. लेकिन अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है, तो वो अपना आधार कार्ड या कोई भी सरकारी आईडी कार्ड लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकता है. ऐसे लोगों का सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और वैक्सीन लगा दी जाएगी. रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एसएमएस के जरिए सूचना मिलेगी.

यहां लगेगी फ्री वैक्सीन

देशभर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी. वहीं, प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 250 रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 150 रुपए वैक्सीन के और 100 रुपए सर्विस प्रोवाइडर के लिए देना होंगे. कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन लगाई जाएगी. वैक्सीन लगाने के आधे घंटे बाद तक ऑब्जर्वर रूम में रखा जाएगा.

