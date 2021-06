केंद्र ने रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा, केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

कोरोना संकट के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया है. केंद्र के इस फैसले पर विपक्ष के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की बैठक से पहले ही ट्वीट कर यह अपील की थी कि केंद्र सरकार 12वीं की परीक्षा रद्द कर दे. केंद्र के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे बड़ी राहत करार दिया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, मैं खुश हूं की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. हम सभी बच्चों को लेकर काफी चिंतित थे. यह काफी बड़ी राहत है.

I am glad 12th exams have been cancelled. All of us were very worried abt the health of our children. A big relief