'PR के बजाए वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दें', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना

देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा है कि PR और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाए वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें.

इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबर बेहद दुखद है. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अपने परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें. जयपुर गोल्डन अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल शाम को उसके यहां 25 मरीजों की मौत हो गई.

कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार सुबह ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि PR और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाए वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें. आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा. इससे निबटने के लिए देश को तैयार करना होगा. वर्तमान दुर्दशा असहनीय है.

राहुल गांधी इससे पहले भी केंद्र पर हमला करते रहे हैं. कल उन्होंने ट्वीट कर कहा था- कोविड क्राइसिस, नो टेस्ट, नो वैक्सीन, नो ऑक्सीजन, नो आईसीयू... प्राथमिकता (अलग हैं)! इस पोस्ट के साथ एक खबर भी शेयर की जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सीपीडब्ल्यूडी ने 3 सेक्ट्रिएट इमारतों के लिए बोलियां निमंत्रित की हैं.

COVID crisis No Tests No Vaccine No Oxygen No ICU... Priorities! pic.twitter.com/pYG8giK5R6

राहुल ने अपने एक और ट्वीट में कहा, 'कोरोना के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं. भारत सरकार, यह जिम्मेदारी आप की है.'

Corona can cause a fall in oxygen level but it’s #OxygenShortage & lack of ICU beds which is causing many deaths.



GOI, this is on you.