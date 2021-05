'देश में वैक्सीन की कमी, पर वफादार और आज्ञाकारी स्वास्थ्य मंत्री मानेंगे नहीं', चिदंबरम का करारा वार

देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आने पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला किया है. पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन वफादार स्वास्थ्य मंत्री इस बात से इनकार करेंगे. उन्होंने सवाल पूछा कि वैक्सीनेशन में कमी क्यों आ रही है?

पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "हर दिन वैक्सीनेशन की संख्या गिरती क्यों जा रही है? शुक्रवार को सिर्फ 11 लाख डोज दिए गए, इससे मई के डेली एवरेज में गिरावट आई है. जबकि, 2 अप्रैल को देश में 42 लाख डोज दिए गए थे."

उन्होंने डॉ. हर्षवर्धन का नाम लिए बगैर आगे कहा, "इसका एकमात्र कारण है वैक्सीन की कमी. पर इस बात में कोई शक नहीं है कि वफादार और आज्ञाकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन की कमी से इनकार करेंगे."

