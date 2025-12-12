आंध्र प्रदेश में घने कोहरे की वजह से खाई में गिरी बस, नौ की मौत, 23 घायल

आंध्र प्रदेश में शुक्रवार तड़के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के चेंटूर-मरेडुमिल्ली घाट मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. धुंध और कम दृश्यता के बीच यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिरकर पलट गई, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 यात्री घायल हुए हैं. हादसा सुबह करीब 4:30 बजे दुर्गा मंदिर के पास हुआ.

बस में सवार थे 37 लोग

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अमित बर्दार के अनुसार बस में कुल 37 लोग सवार थे, जिनमें चालक और क्लीनर भी शामिल थे. छह यात्री सुरक्षित हैं, जबकि घायलों में चार की हालत चिंताजनक बनी हुई है. बर्दार ने बताया कि घना कोहरा और घाट के तीखे मोड़ को चालक द्वारा न देख पाने के कारण हादसा हुआ. बस ऊपरी घाट मार्ग से नीचे स्थित सड़क पर उलटी अवस्था में पाई गई.

सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत

यह दुर्घटना 'चाइना वॉल' के निकट हुई, जिसे सड़क से वाहनों को सीधे नीचे गिरने से रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन बस तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठी और वॉल को पार करते हुए नीचे जा गिरी.

पुलिस के अनुसार बस चित्तूर इलाके के यात्रियों को लेकर चल रही थी, जो अराकू घाटी घूमने के बाद तेलंगाना के भद्राचलम स्थित श्री राम मंदिर जा रहे थे. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को चेंटूरु अस्पताल सहित आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

मोतुगुडेम पुलिस स्टेशन ने बस चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया है, जो लापरवाही से हुई मौत पर लागू होती है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अधिकारियों से बात कर घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. सरकारी बयान के अनुसार घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.



