हथियारों के साथ आए थे चीनी सैनिक, रेजांग ला में दोहराना चाहते थे गलवान जैसा धोखा

पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. चीनी सैनिकों ने एक बार फिर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे देश के जांबाजों ने नाकाम कर दिया. रेजांग ला के उत्तर में स्थित मुखपुरी में चीन के करीब 50 सैनिकों ने सोमवार को धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय क्षेत्र में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी. भारतीय जवानों ने हवा में फायरिंग कर उन्हें खदेड़ दिया. चीन ने इससे पहले 15 जून को भी गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया था.

आजतक के पास चीनी सैनिकों की वो तस्वीरें हैं, जिन्होंने सोमवार को लद्दाख के रेजांग ला क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को हटाने का प्रयास किया था. तस्वीरों में हथियार, बंदूक के साथ चीन के सैनिक दिख रहे हैं.

Chinese troops in Rezangla area where the current faceoff is happening. See the barbaric weapons #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/wLpfJ2FqZH