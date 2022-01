Netaji Tableau पर घमासान, केंद्र ने रिजेक्ट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी तो बिफरी ममता सरकार

दिल्ली में गणतंत्र दिवस (Republic Day) समारोह में, राजपथ पर होने वाली परेड के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं. पश्चिम बंगाल ने भी 26 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंति के उपलक्ष्य में एक झांकी का प्रस्ताव भेजा था. लेकिन केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को अस्वीकृत कर दिया है.

ममता बनर्जी ने लिखा पीएम को पत्र

सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इसपर पुनर्विचार करें और गणतंत्र दिवस परेड पर नेताजी की झांकी को अनुमति दें.

केंद्र और बंगार सरकार के बीच हुई थीं 5 बैठकें

सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों ने कहा है कि झांकी केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ही आधारित थी. इस झांकी को डिजाइन स्टेज तक पास कर दिया गया था, लेकिन मॉडल बनाने की स्टेज के लिए हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

इस झांकी को लेकर, गणतंत्र दिवस की परेड की व्यवस्था करने वाले विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार की टीम के बीच कुल 5 बैठकें हुईं थीं. लेकिन उसके बाद उन्हें आगे की बैठकों या अनुमति के लिए नहीं बुलाया गया.

केंद्र सरकार की हुई आलोचना

शनिवार को, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने ट्वीट कर दावा किया कि केंद्र सरकार ने झांकी को खारिज कर दिया है. उन्होंने लिखा था, 'गणतंत्र दिवस परेड के लिए नेताजी की झांकी को खारिज करके, केंद्र सरकार ने नेताजी के नेतृत्व में आईएनए की वीरतापूर्ण लड़ाई को कमजोर कर दिया.'

By rejecting Netaji tableau for Republic Day parade, Central Govt undermined the heroic battle of INA led by Netaji. By announcing Netaji Birthday to be observed as Republic Day henceforth, the scholars of Entire Political Science have rewritten political history of India. Shame!