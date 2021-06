Indian Railways: नारी शक्ति की मिसाल! महिला टीम को मिली मालगाड़ियों की जांच की जिम्मेदारी

भारतीय रेलवे ने नारी शक्ति (Nari Shakti) का लोहा मानते हुए महिलाओं को ऐसा काम सौंपा है, जो अब तक सिर्फ पुरुष ही करते आए हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे यार्ड ( Kalyan Yard) में मालगाड़ियों की जांच के लिए महिलाओं की नियुक्ति की गई है.

मध्य रेलवे (Central Railways) के मुताबिक मालगाड़ियों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर सौंपी गई है. कल्याण रेलवे यार्ड में मालगाड़ियों का निरीक्षण करने के लिए 10 महिलाओं की टीम बनाई गई है.

महिलाओं की ये टीम 8 जून से कल्याण रेलवे यार्ड ( Kalyan Yard) में काम कर रही है. यार्ड में आने वाली ट्रेनों के रख-रखाव और मरम्मत का काम टीम के द्वारा ही किया जा रहा है. इससे पहले इन मालगाड़ी के रख-रखाव, मरम्मत और निरीक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुरुषों के कंधों पर थी.

Good one @RailMinIndia , @Central_Railway yard in kalyan saw women working as maintenance unit as well. Job which only for men is now opening up for women too.... https://t.co/x9eHFi36dZ



रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल ही में ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है. रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के कल्याण गुड्स यार्ड में मालगाड़ियों की जांच के लिए महिला टीम का गठन किया गया है. टीम को अंडर गियर जांच, एयर ब्रेक टेस्टिंग, अंडर फ्रेम, साइड पैनल, और ऑन रैक अटेंशन के लिए तैनात किया गया है.

An all women team was formed to undertake the responsibility of intensive examination of freight trains at Kalyan Goods Yard, Maharashtra.



The team will perform tasks like under gear, under frames & side panels examination, air brake testing & for on rake attention.#NariShakti pic.twitter.com/lDP7Rk4pg6