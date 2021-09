'हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों में देरी से BJP की छवि खराब हो रही', सुब्रमण्यम स्वामी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य लोगों से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों में अभियोजन में देरी से बीजेपी की छवि खराब हो रही है जबकि पार्टी ने ऐसे मुद्दों के खिलाफ एक्शन के लिए 2014 के अपने चुनावी अभियान के दौरान प्रचार किया था.

डॉक्टर स्वामी के पत्र में लिखा है, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कई मामलों के अभियोजन में एक असाधारण और व्याख्यात्मक विलंब हो रहा है, जो केंद्र में यूपीए शासनकाल के दौरान हुआ था."

I have written a detailed letter dt 2nd Sept 2021 to @narendramodi @PMOIndia drawing his attention to the delays of High Profile Corruption Court cases pending in various Courts & the need to monitor & expedite them. 👇 pic.twitter.com/nN7pSLsrAe