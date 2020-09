बिहार चुनाव से पहले BJP की नई टीम का ऐलान, राम माधव-अनिल जैन को नहीं मिली जगह

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं. बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन), राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत कई अहम पदों में बदलाव करते हुए नए चेहरों को भी मौका दिया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है. बिहार चुनाव से पहले पार्टी में बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान किया है. राधा मोहन सिंह, मुकुल राय, रेखा वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, भारती भेन शियाल, डी के अरुणा, एम चूबा आव, अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा है, 'नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि वे भारत के लोगों की निस्वार्थ भाव से और समर्पण के साथ सेवा कर हमारी पार्टी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे. गरीबों को सशक्त बनाने के लिए वे कड़ी मेहनत करेंगे.'

Congratulations and best wishes to the new team. I am confident they will uphold the glorious tradition of our Party of serving the people of India selflessly and with dedication. May they work hard to empower the poor and marginalised. https://t.co/5beiCTkcsA