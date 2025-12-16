दिल मिला विदेश में, शादी हुई स्वदेश में... इंग्लैंड के जॉय ने कर्नाटक आकर हेमाश्री से रचाया ब्याह

मूर्तिकला की भूमि कहे जाने वाले हासन जिले के बेलूर से एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है. यहां की रहने वाली एक युवती ने पारंपरिक भारतीय और हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते हुए एक इंग्लैंड के दूल्हे से शादी की. हेमाश्री बेलूर तालुक के इब्बिदु गांव की मूल निवासी हैं और जॉय इंग्लैंड के निवासी हैं.

हेमाश्री करीब डेढ़ साल पहले अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड गई थीं. वहीं, उन्हें अपने सहकर्मी जॉय से प्यार हो गया. हेमाश्री ने बाद में अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए राजी किया.

हेमाश्री के माता-पिता की सहमति के बाद इस जोड़े ने बेलूर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया. जॉय अपने परिवार के साथ इंग्लैंड से शादी समारोह में भाग लेने के लिए बेलूर पहुंचे.

वधू के माता-पिता ने भारतीय परंपराओं के अनुसार विवाह समारोह का आयोजन किया, जहां विदेशी दूल्हे ने भारतीय रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए. यह अनूठा विवाह अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

