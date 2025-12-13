पाक खुफिया एजेंसियों से संपर्क के आरोप में पूर्व वायुसेना कर्मी गिरफ्तार, भेजता था सीक्रेट जानकारी

असम के सोनितपुर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त कर्मी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान के खुफिया ऑपरेटिव्स के साथ साझा की थीं.

एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनितपुर जिले के ASP हरिचरण भूमिज ने शनिवार को बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस इनपुट मिलने के बाद कार्रवाई की गई. जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदिग्ध विदेशी संपर्कों में था और इसी दौरान उसने कुछ गोपनीय सूचनाएं साझा कीं.

पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है. दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. हालांकि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी द्वारा कुछ डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी संवेदनशील जानकारी साझा की गई थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या अकेले ही इस गतिविधि में शामिल था.

आरोपी से पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां

ASP हरिचरण भूमिज ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि संपर्क कब, कैसे और किस माध्यम से स्थापित हुआ.

सूत्रों के अनुसार, आरोपी की वायुसेना में तैनाती के दौरान मिली तकनीकी जानकारी और अनुभव के चलते यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है. हालांकि पुलिस ने फिलहाल आरोपी की पहचान और सेवा से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, ताकि जांच प्रभावित न हो.



