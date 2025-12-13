scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाक खुफिया एजेंसियों से संपर्क के आरोप में पूर्व वायुसेना कर्मी गिरफ्तार, भेजता था सीक्रेट जानकारी

असम के सोनितपुर जिले में भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त कर्मी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारियां साझा की थीं. लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. मामला BNS के तहत दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार (Photo: Representational )
एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार (Photo: Representational )

असम के सोनितपुर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त कर्मी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से  संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान के खुफिया ऑपरेटिव्स के साथ साझा की थीं.

एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनितपुर जिले के ASP हरिचरण भूमिज ने शनिवार को बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस इनपुट मिलने के बाद कार्रवाई की गई. जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदिग्ध विदेशी संपर्कों में था और इसी दौरान उसने कुछ गोपनीय सूचनाएं साझा कीं.

सम्बंधित ख़बरें

SIT ने जुबीन गर्ग केस में 4 लोगों को बनाया आरोपी.(File Photo: ITG)
'जांच उम्मीद के मुताबिक...' SIT की चार्जशीट पर बोलीं जुबीन गर्ग की पत्नी  
इसी साल सितंबर महीने में जुबीन गर्ग की मौत हुई थी.
सिंगर जुबीन गर्ग डेथ मामले में नया अपडेट, असम पुलिस ने तीन महीने बाद फाइल की चार्जशीट 
CM Himanta Biswa Sarma
'दिल्ली जैसी सोच मैं गुवाहाटी में नहीं रख सकता', मुस्लिमों के प्रति अपने नजरिये पर बोले सीएम हिमंता 
Himanta Biswa Sarma
‘दस साल बाद मुसलमानों के वोट बीजेपी और मोदी जी को मिलने लगेंगे’, हिमंता ने वजह भी बताई 
assam cm himanta biswa sarma
दस हजार क्या, एक लाख दूं तब भी मियां मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा: हिमंता बिस्वा सरमा 

पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है. दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. हालांकि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी द्वारा कुछ डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी संवेदनशील जानकारी साझा की गई थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या अकेले ही इस गतिविधि में शामिल था.

Advertisement

आरोपी से पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां

ASP हरिचरण भूमिज ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि संपर्क कब, कैसे और किस माध्यम से स्थापित हुआ.

सूत्रों के अनुसार, आरोपी की वायुसेना में तैनाती के दौरान मिली तकनीकी जानकारी और अनुभव के चलते यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है. हालांकि पुलिस ने फिलहाल आरोपी की पहचान और सेवा से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, ताकि जांच प्रभावित न हो. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement