असम में कोरोना से एक और विधायक की मौत, सीएम ने जताया शोक

कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब सुस्त पड़ती दिख रही है लेकिन मौतों के मामलों में कुछ खास कमी आती नहीं दिख रही. असम में कोरोना के कारण एक और विधायक की मौत हो गई है. असम में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के विधायक लेहो राम बोरो का शनिवार को उपचार के दौरान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में निधन हो गया. बोरो के निधन पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है.

जानकारी के मुताबिक लेहो राम असम सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सहयोगी यूपीपीएल से बोरो बक्सा जिले के तमुलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 27 मई को पॉजिटिव आई थी. कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बोरो को तत्काल राज्य सरकार की ओर से संचालित अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बताया जाता है कि बीती रात स्ट्रोक के बाद उनकी हालत बिगड़ गई जिसके बाद उनको इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भेज दिया गया था. आईसीयू में उपचार के दौरान बोरो का निधन हो गया. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बोरो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीपीएफ के उम्मीदवार रंगजा खुंगुर बासुमतारी को 32183 वोट के अंतर से हराया था. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बोरो के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है.

I deeply mourn the untimely demise of #Tamulpur MLA Leho Ram Boro. He was a dedicated politician and his going away is a big loss for the state.



I pray to the Almighty for eternal peace of the departed soul. pic.twitter.com/J3Oy1KAX9O