साइकिल चलाकर केंद्रीय मंत्रियों ने की 'पेडल फॉर हेल्थ' अभियान की शुरुआत

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से अकबर रोड तक साइकिल चलाकर 'पेडल फॉर हेल्थ' अभियान की शुरुआत है. यह अभियान आजादी का महोत्सव के तहत आयोजित किया गया.

आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार आजादी का महोत्सव मना रही है. इसी के तहत खेल मंत्रालय ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को हरी झंडी दिखाई थी.

#PedalForHealth



Good Health is the basis for a Good Life!

Great ideas and happiness comes when we feel positive; we also spread it around us!



Today I cycled with my Ministerial colleagues Sh @mansukhmandviya ji & Sh @KirenRijiju ji as part of the #AmritMahotsav programs. pic.twitter.com/2mBTkhHDSD