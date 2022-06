टशन दिखाने वाले बाइकर्स पर अनोखा एक्शन, पुलिस ने 600 बाइक्स के साइलेंसर निकालकर चलवा दिया रोड रोलर

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अनोखा अभियान चलाया. यहां पुलिस ने टशन दिखाने वाले बाइकर्स पर पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की है. पुलिस ने 600 से ज्यादा बाइक के साइलेंसर निकालकर उनपर रोड रोलर चलवाए.

विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर सी एच श्रीकांत ने बताया कि वायु प्रदूषण और शोर मचाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया था. इस अभियान के तहत पुलिस ने 631 वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए थे. इसके बाद साइलेंसरों को सड़क पर बिछाकर रोड रोलर से कुचलवा दिया.

AP | Visakhapatnam city police crushed 631 silencers of various motorcycles by a road roller, today



Police conducted a special drive on the vehicles which were causing sound & air pollution. We seized the modified silencers & crushed them: City Police Commissioner Ch Srikanth pic.twitter.com/73gFzrNw4q