दूसरी क्लास में पढ़ने वाली ऋत्विका श्री ने फतह किया माउंट किलिमंजारो, रच दिया ये इतिहास

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके की 9 साल की एक लड़की ने अनोखी उपलब्धि अपने नाम की है. दूसरी क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की ने तंजानिया में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है. ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है.

अनंतपुर की रहने वाली ऋत्विका श्री ये उपलब्धि हासिल करने वाली एशिया की सबसे छोटी उम्र वाली लड़की बन गई हैं. दुनिया में सबसे छोटी उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने में ऋत्विका दूसरे नंबर पर हैं.

माउंट किलिमंजारो को फतह करते वक्त ऋत्विका के पिता गाइड के तौर पर उनके साथ मौजूद रहे. ऋत्विका समुद्र स्तर से 5,681 मीटर की ऊंचाई पर गिलमैन्स पाइंट तक चढ़ाई की. ऋत्विका के पिता क्रिकेट कोच और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी हैं.

ऋत्विका ने तेलंगाना में भोंगिर के रॉक क्लाइम्बिंग स्कूल में शुरुआती ट्रेनिंग ली. इसके बाद उन्होंने लद्दाख में लेवल 2 ट्रेनिंग ली. अनंतपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गंधम चंद्रुडू ने एक ट्वीट में इस उपलब्धि के ऋत्विका को बधाई दी.

Congratulations to Ritwika Sree of Ananthapur for becoming the world’s second youngest& Asia’s youngest girl to scale Mt Kilimanjaro. You have grabbed the opportunities despite many odds.Keep inspiring@ysjagan #APGovtSupports#AndhraPradeshCM#PowerofGirlChild pic.twitter.com/Xu8LZw8OVz