कनाडा जा रही थी सांसद अमृतपाल सिंह की मां, दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया

दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को खालिस्तानी समर्थक और खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की मां बीबी बलविंदर कौर को कनाडा जाने से रोक दिया गया. सूत्रों के अनुसार, बलविंदर कौर अपनी बेटी से मिलने के लिए कनाडा जा रही थीं, लेकिन इमीग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें बोर्डिंग से पहले रोक लिया और वापस पंजाब भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात भारतीय इमीग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कार्रवाई अमृतसर के एसएसपी के आदेश पर की. अधिकारियों ने बताया कि बलविंदर कौर का नाम एक ऐसी लिस्ट में दर्ज है, जिन पर विदेश यात्रा के लिए अतिरिक्त निगरानी और अनुमति की जरूरत होती है. चूंकि लोकल पुलिस ने उनकी यात्रा को लेकर आपत्ति दर्ज की थी, इसलिए उन्हें हवाई अड्डे से आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं दी गई.

अधिकारियों के अनुसार, अमृतपाल सिंह की गतिविधियों और उनके समर्थकों के नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं. कई बार खुफिया रिपोर्ट में उनके परिवार के सदस्यों की विदेश यात्राओं पर समीक्षा की जरूरत बताई गई है, ताकि किसी तरह की संभावित फंडिंग, समन्वय या प्रचार गतिविधि विदेश में न हो.

अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. उन्हें अप्रैल 2023 में एक महीने से अधिक लंबे पीछा अभियान के बाद मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था. अगस्त 2023 में अजनाला थाने पर हमला और उससे जुड़े मामलों के बाद पंजाब पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की थी.

आज शुक्रवार को ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और अमृतसर डीसी को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है.

