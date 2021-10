वीर सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना और किसी में नहीं, अंडमान व निकोबार में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान व निकोबार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शनिवार को दावा किया कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी. उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में आयोजित कार्यक्रम में कहा, ''मेरा मानना है कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी. अपना रुख बदले बिना, समाज के विरोध का सामना करते हुए कठिन परिस्थितियों में खुलकर अपने विचार रखे. मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में वह साहस है जो उनके पास था.''

अंडमान व निकोबार के लगभग अपने तीन दिवसीय दौरे को अमित शाह ने स्मरणीय बताया. उन्होंने कहा कि मैं साल 2016 में पहली बार यहां आया था, तब पार्टी का अध्यक्ष था और उस समय वीर सावरकर की स्मृति में एक अखंड ज्योति भारत सरकार की तरफ से प्रज्ज्वलित की गयी थी. उन्होंने कहा, ''मैंने बहुत कम उम्र से सावरकर जी को पढ़ा है. मेरे दिल में हमेशा उनका एक अनन्य स्थान और उनके लिए अनन्य भक्ति भाव रहा है.'' केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह साल आजादी के अमृत महोत्सव का साल है. पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से मनाने का संकल्प देश के सामने रखा है.

उन्होंने आगे कहा कि हम लोग विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं और हमारी विचारधारा महान भारत की रचना की विचारधारा है. अगर 130 करोड़ लोग आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में छोटे छोटे संकल्प लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आ सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बहुत सारे काम किए हैं. जल जीवन मिशन के तहत 66 हजार परिवार को शुद्ध नल से जल दिया गया है. स्वनिधि योजना का लाभ यहां पर शत प्रतिशत पहुंचा है. हर घर में बिजली पहुंचाई गई है.

I believe that nobody else had a sense of patriotism of the kind that Veer Savarkar had.Without changing his stand, putting forth his views openly in difficult situations while facing the opposition of society-I think very few people have the courage that he had: HM in Port Blair pic.twitter.com/4dBxuMDaON