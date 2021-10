AIMIM चीफ ओवैसी ने बोला मोहन भागवत पर हमला, विजयादशमी भाषण को बताया अर्द्धसत्य

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी रैली में दिए गए भाषण पर हमला बोलते हुए दावा किया कि यह झूठ और आधे सच से भरा है. ओवैसी ने शुक्रवार रात को कई ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत की जनसंख्या नीति, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अन्य की टिप्पणियों पर आलोचना की.

ओवैसी ने कहा, ''हमेशा की तरह आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आज का भाषण झूठ और अर्धसत्य से भरा था. उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और झूठ बोला कि मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि हुई है. मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है. डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं है.''

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि बाल विवाह और गर्भपात की सामाजिक बुराइयों के बारे में चिंता करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ''शादीशुदा बच्चों में 84 फीसदी हिंदू हैं.'' दावा किया गया कि 2001-2011 के बीच, मुस्लिम महिला-पुरुष अनुपात प्रति 1000 मुस्लिम पुरुषों के लिए 936 से बढ़कर 951 महिलाओं तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू अनुपात 931 से बढ़कर 939 ही हुआ. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ''तथ्य-मुक्त मोहन भागवत भारत की बढ़ती आबादी और उम्र बढ़ने में मदद करने के लिए युवा आबादी की जरूरत के बारे में चिंतित हैं. उन्हें मोदी को इसके बारे में बताना चाहिए."

1. As usual, RSS Mohan’s speech today was full of lies & half-truths. He called for a population policy & repeated the lie that Muslim & Christian population has increased. Muslim population growth rate has had the sharpest decline among all. There’s no ‘demographic imbalance’1/n