Agnipath Protest live: 8 साल में मिलनी थीं 16 करोड़ नौकरियां, मिला पकौड़े तलने का ज्ञान, अग्निपथ पर राहुल गांधी भड़के

अग्निपथ स्कीम पर इंडियन आर्मी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 बजे करने जा रही है. सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी आज साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारतीय वायु सेना के कार्मिक प्रभारी एयर मार्शल सूरज झा आज अग्निवीर योजना पर संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे. इसस पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस मसले पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक मीटिंग की.

Delhi | The meeting between Defence Minister Rajnath Singh and the three Services chiefs concludes pic.twitter.com/wy8xTacJzj